У берегов Латакии нашли обломки сбитого российского самолета

Обломки российского самолета Ил-20, сбитого в Сирии, обнаружили в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия, заявили в Минобороны РФ.

Обломки самолета, фрагменты тел экипажа и их личные вещи подняли на борт российских кораблей, участвующих в поисковой операции.

В поисках в Средиземном море участвуют восемь кораблей, катеров и судов.