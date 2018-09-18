У берегов Латакии нашли обломки сбитого российского самолета
Обломки российского самолета Ил-20, сбитого в Сирии, обнаружили в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия, заявили в Минобороны РФ.
Обломки самолета, фрагменты тел экипажа и их личные вещи подняли на борт российских кораблей, участвующих в поисковой операции.
В поисках в Средиземном море участвуют восемь кораблей, катеров и судов.
Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 людьми на борту был сбит над Средиземным морем вечером 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбила система ПВО Сирии С-200, когда отражала удар самолетов Израиля. В министерстве расценили действия Израиля как враждебные.