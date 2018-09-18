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Суд отклонил иск владельца заблокированного из-за Telegram VPN-сервиса к Роскомнадзору

РИА Новости
17:30, 18 сентября 2018
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору владельца VPN-сервиса TgVPN, который был заблокирован в России в апреле в ходе мер по блокировке Telegram.

«В удовлетворении исковых требований отказать полностью», — огласила решение судья.

РИА Новости
TgVPN — платный VPN-сервис, который в 2017 году разработал бесплатный прокси-сервис для обхода блокировки Telegram. Как писали «Ведомости», в день блокировки Telegram компания получила уведомление «о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси».
Ранее суды уже отклоняли иски к Роскомнадзору компаний, IP-адреса которых были заблокированы в ходе кампании по ограничению доступа к Telegram.

Блокировка Telegram в России

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