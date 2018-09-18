«Режим Асада несет полную ответственность за инцидент». Израиль выразил сожаление из-за гибели экипажа Ил-20

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО.

«Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также рассматривает Иран и „Хезболлу“ как соучастников этого злополучного события», — говорится в официальном сообщении израильской армии.

Военные также подчеркнули, что израильские самолеты атаковали в Латакии пункт, на котором Иран передавал оборудование для производства оружия «Хезболле».