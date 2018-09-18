«Режим Асада несет полную ответственность за инцидент». Израиль выразил сожаление из-за гибели экипажа Ил-20
Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО.
«Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также рассматривает Иран и „Хезболлу“ как соучастников этого злополучного события», — говорится в официальном сообщении израильской армии.
Военные также подчеркнули, что израильские самолеты атаковали в Латакии пункт, на котором Иран передавал оборудование для производства оружия «Хезболле».
Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, поздно вечером 17 сентября. Инцидент произошел неподалеку от Латакии, которую в это время атаковали израильские самолеты.
Минобороны РФ возложило ответственность за инцидент на Израиль. В ведомстве заявили, что Россия была предупреждена о проведении атаки слишком поздно.