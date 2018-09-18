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Путин передал Чечне нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром». Кадыров просил об этом с 2015 года

РБК
16:00, 18 сентября 2018
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственности Чечни компании «Чеченнефтехимпром», которой принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе.

В указе Путина <…> говорится, что решение принято по предложению правительств Чечни и России «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».

РБК
О передаче Чечне «Чеченнефтехимпрома» глава республики Рамзан Кадыров просил Путина в 2015 году. Президент одобрил это предложение, однако процесс затормозился. На имущество компании также претендовала «Роснефть», которая использовала его через контролируемый ею «Грознефтегаз».
В 2017 году о конфликте Кадырова и главы «Роснефти» Игоря Сечина написала газета The Financial Times, после чего герои публикации пригрозили изданию судом. Вскоре после выхода статьи сообщалось, что Кадыров и Сечин пришли к соглашению по спору о нефтяных объектах в Чечне. 

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