Путин передал Чечне нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром». Кадыров просил об этом с 2015 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственности Чечни компании «Чеченнефтехимпром», которой принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе.
В указе Путина <…> говорится, что решение принято по предложению правительств Чечни и России «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».
О передаче Чечне «Чеченнефтехимпрома» глава республики Рамзан Кадыров просил Путина в 2015 году. Президент одобрил это предложение, однако процесс затормозился. На имущество компании также претендовала «Роснефть», которая использовала его через контролируемый ею «Грознефтегаз».
В 2017 году о конфликте Кадырова и главы «Роснефти» Игоря Сечина написала газета The Financial Times, после чего герои публикации пригрозили изданию судом. Вскоре после выхода статьи сообщалось, что Кадыров и Сечин пришли к соглашению по спору о нефтяных объектах в Чечне.