Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении российского Ил-20 в Сирии

Интерфакс
07:47, 18 сентября 2018
Надежный источник

Российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за действий израильских летчиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По его словам, четыре самолета F-16 ВВС Израиля, которые вечером 17 сентября бомбили сирийский город Латакия, «создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе». 

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал Конашенков.

По его словам, в результате крушения Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. <…> Оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заявил представитель Минобороны.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем возле побережья Сирии пропал российский военный самолет Ил-20. Минобороны заявило, что судьба находившихся на борту военнослужащих неизвестна.
Российское военное ведомство отметило, что самолет пропал с радаров во время воздушной атаки Израиля по Сирии и пуска ракет с французского фрегата «Овернь».
CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что самолет могли случайно сбить сирийские ПВО, которые отражали атаки израильской армии.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке