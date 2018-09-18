Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении российского Ил-20 в Сирии

Российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за действий израильских летчиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По его словам, четыре самолета F-16 ВВС Израиля, которые вечером 17 сентября бомбили сирийский город Латакия, «создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе».

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал Конашенков.

По его словам, в результате крушения Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. <…> Оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заявил представитель Минобороны.