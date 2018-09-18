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Главный тренер «Спартака» отстранил капитана команды от тренировок. Футболист поставил лайк стихам, критикующим тренера

Твиттер журналиста Дмитрия Егорова
12:32, 18 сентября 2018
Требует подтверждения

Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко отстранены от тренировок с основным составом команды. Такое решение принял главный тренер Массимо Каррера, сообщает журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров.

По данным «Спорт-Экспресса», оба не полетят на матч Лиги Европы с венским «Рапидом», который состоится 20 сентября. Игроки будут тренироваться со «Спартаком-2» — фарм-клубом основной команды.

17 сентября артист Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», опубликовал в своем «Инстаграме» стихи, в которых раскритиковал Карреру. Под его постом появились лайки Глушакова и Ещенко. Глушаков заявил, что это «ложь» и добавил, что он «не идиот, чтобы … ставить лайк публично на пост с наездом на тренера». 

Массимо Каррера возглавляет «Спартак» с лета 2016 года. В первый сезон под его руководством команда, в которой уже выступали и Ещенко, и Глушаков, стала чемпионом России.
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