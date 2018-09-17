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Журнал Time продали второй раз за год

The Wall Street Journal
05:31, 17 сентября 2018
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Американский медиахолдинг Meredith Corp. продал журнал Time бизнесмену Марку Бениоффу и его супруге Линн за 190 миллионов долларов наличными. Сделка будет закрыта в течение 30 дней, сообщила газета The Wall Street Journal.

Бениофф и его жена купили журнал как частные лица. Сделка не связана с компанией Salesforce.com Inc., которая принадлежит Бениоффу. Супружеская пара рассматривает покупку Time как семейное капиталовложение, сказал CNN главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.

Марк и Линн Бениофф не станут вмешиваться в редакционную политику Time, этим будет заниматься нынешняя команда журнала, пишет Reuters со ссылкой на заявление Meredith.

Meredith планирует направить полученные от продажи деньги на погашение задолженностей.

Холдинг Meredith Corp. купил Time Inc. в январе за 2,8 миллиарда долларов. После закрытия сделки компания продала новостные и спортивные бренды Time.

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