Убит петербургский бизнесмен Бадри Шенгелия. Он был свидетелем обвинения по делу о взятках против офицера СК 

Петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия нашли убитым возле трассы в Ленинградской области, сообщает местное управление Следственного комитета.

Труп 53-летнего Шенгелия с огнестрельными ранениями находился в принадлежавшем бизнесмену автомобиле Mercedes возле Новоприозерского шоссе.

По предварительным данным, Mercedes Шенгелия обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля, сообщает СК. По информации издания 47news, по машине бизнесмена произвели не менее шести выстрелов.

Убийство Шенгелия может быть связано с ролью бизнесмена в уголовном деле бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, предположил источник «Интерфакса».