Убит петербургский бизнесмен Бадри Шенгелия. Он был свидетелем обвинения по делу о взятках против офицера СК
Петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия нашли убитым возле трассы в Ленинградской области, сообщает местное управление Следственного комитета.
Труп 53-летнего Шенгелия с огнестрельными ранениями находился в принадлежавшем бизнесмену автомобиле Mercedes возле Новоприозерского шоссе.
По предварительным данным, Mercedes Шенгелия обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля, сообщает СК. По информации издания 47news, по машине бизнесмена произвели не менее шести выстрелов.
Убийство Шенгелия может быть связано с ролью бизнесмена в уголовном деле бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, предположил источник «Интерфакса».
В апреле 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии по обвинению в получении двух взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов. Большую часть денег он получил за смягчение обвинения одному из соратников криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).
Барди Шенгелия выступал в деле Максименко как свидетель обвинения. Бизнесмен заявил, что передал ему взятку в 50 тысяч долларов за возбуждение уголовного дела против полицейских, которые забрали у Шенгелия дорогие часы.
По данным петербургских СМИ, Шенгелия также был свидетелем обвинения по делу криминального авторитета, лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), обвиняемого в рейдерском захвате магазинов. По этому делу Барсукова в 2009 году приговорили к 14 годам лишения свободы.