Постпред США при ООН не говорила о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына. Ее слова неверно передал ТАСС

Агентство ТАСС некорректно процитировало слова постпреда США при ООН Никки Хейли о связях России с Северной Кореей.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — процитировал ТАСС якобы слова Хейли.

В действительности Хейли не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.

Ambassador Nikki Haley delivers remarks on North Korea sanctions. BLSM OROMO

«Медуза» на основе материала ТАСС выпустила заметку с заголовком «Постпред США при ООН назвала Россию причастной к убийству брата Ким Чен Ына». Это не так. Редакция приносит извинения читателям.