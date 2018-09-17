Сергею Капкову предложили возглавить Ростуризм
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков может стать новым руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм). По словам двух источников «Медузы», окончательное решение об этом будет принято в течение ближайшей недели.
Источник, знакомый с Сергеем Капковым, сообщил, что «Сергей Александрович еще в Москве туризм хотел забрать, но [вице-мэр Александр] Горбенко не отдал». Источник в правительстве подтвердил «Медузе», что «есть такая идея». По его словам, кандидатуру Капкова на этот пост предлагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Связаться с Максимом Орешкиным «Медузе» пока не удалось. Глава Ростуризма Олег Сафонов отказался от комментариев.
Сам Сергей Капков заявил «Медузе», что сейчас не может «ничего комментировать». Впервые информация о его возможном назначении главой Ростуризма появилась еще в июле.