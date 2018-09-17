Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с транспорта

Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в положение о ГИБДД, запретив сотрудникам инспекции снимать регистрационные номера с автомобилей.

Снятие номеров было прописано в пункте положения, который запрещает эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения». В новой редакции документа запрет на эксплуатацию сохранили, а снятие номеров убрали.