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Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с транспорта

Официальный интернет-портал правовой информации
07:51, 17 сентября 2018
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Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в положение о ГИБДД, запретив сотрудникам инспекции снимать регистрационные номера с автомобилей.

Снятие номеров было прописано в пункте положения, который запрещает эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения». В новой редакции документа запрет на эксплуатацию сохранили, а снятие номеров убрали.

Сотрудники ГИБДД снимали номера с машин по ряду причин: отсутствие полиса ОСАГО, технические неисправности или нарушения, например, тонировка стекол или установка фар, не соответствующих нормам.

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