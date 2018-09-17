Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Постпред США при ООН назвала Россию причастной к убийству брата Ким Чен Ына

ТАСС
15:09, 17 сентября 2018
Надежный источник
Обновлено. Агентство ТАСС распространило некорректную информацию. В действительности, Хейли не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия причастна к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала Хейли на заседании Совета безопасности ООН, посвященного санкциям против Пхеньяна.

Никки Хейли добавила, что Россия помогала Северной Корее обходить санкции, связанные с поставками нефти, которые ввел Совбез ООН.

Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Две женщины набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом VX, которое относят к разряду химического оружия. Нападавшие не признали свою вину. По их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы