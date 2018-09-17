Постпред США при ООН назвала Россию причастной к убийству брата Ким Чен Ына

Обновлено. Агентство ТАСС распространило некорректную информацию. В действительности, Хейли не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия причастна к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала Хейли на заседании Совета безопасности ООН, посвященного санкциям против Пхеньяна.

Никки Хейли добавила, что Россия помогала Северной Корее обходить санкции, связанные с поставками нефти, которые ввел Совбез ООН.