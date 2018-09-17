Постпред США при ООН назвала Россию причастной к убийству брата Ким Чен Ына
Обновлено. Агентство ТАСС распространило некорректную информацию. В действительности, Хейли не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия причастна к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала Хейли на заседании Совета безопасности ООН, посвященного санкциям против Пхеньяна.
Никки Хейли добавила, что Россия помогала Северной Корее обходить санкции, связанные с поставками нефти, которые ввел Совбез ООН.
Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Две женщины набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом VX, которое относят к разряду химического оружия. Нападавшие не признали свою вину. По их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше.