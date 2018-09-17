Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Согласно документу, украинский МИД должен уведомить о соответствующем намерении российскую сторону, а также проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Ранее Порошенко называл договор о дружбе с Россией анахронизмом, а также требовал ускорить создание координационного органа, который займется подготовкой требований возмещения ущерба, причиненного Украине российской стороной.