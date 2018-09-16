Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали 11 человек

Сейчас эпицентр шторма находится над штатом Южная Каролина и продолжает движение на восток. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в некоторых районах штата наблюдаются «катастрофические» наводнения.

Число жертв шторма «Флоренс» в США достигло 11 человек. Все погибшие — жители штатов Северная и Южная Каролина.

«Флоренс» достиг Восточного побережья США 14 сентября. Первоначально он классифицировался как ураган, однако при приближении к суше ослаб до уровня тропического шторма.

«Флоренс» — один из самых сильных ураганов в США за последние годы. Из-за него в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии, а также в округе Колумбия ввели чрезвычайное положение.