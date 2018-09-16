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The Telegraph: Великобритания не сможет ввести санкции против России до окончания «Брекзита»

The Daily Telegraph
08:47, 16 сентября 2018
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Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до своего выхода из ЕС. Об этом, пишет The Telegraph, заявил замминистра внутренних дел Бен Уоллес на выступлении перед парламентом. 

По словам Уоллеса, это касается «поправки Магнитского», вошедшей в закон о санкциях, который был принят в мае 2018 года. До тех пор пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.

Великобритания официально выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года. С какого момента Лондон сможет ввести санкции, Уоллес не уточнил.

«Поправка Магнитского», работа над которой началась еще до отравления Сергея Скрипаля и его дочери, позволяет британским властям накладывать персональные санкции на иностранных чиновников, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека. Поправка разработана по аналогии с «законом Магнитского», который с 2012 года действует в США.
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