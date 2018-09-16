The Telegraph: Великобритания не сможет ввести санкции против России до окончания «Брекзита»

Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до своего выхода из ЕС. Об этом, пишет The Telegraph, заявил замминистра внутренних дел Бен Уоллес на выступлении перед парламентом.

По словам Уоллеса, это касается «поправки Магнитского», вошедшей в закон о санкциях, который был принят в мае 2018 года. До тех пор пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.

Великобритания официально выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года. С какого момента Лондон сможет ввести санкции, Уоллес не уточнил.