Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус»

Нападающий Криштиану Роналду впервые забил в официальном матче за «Ювентус». Португалец сделал дубль в своей четвертой игре за туринский клуб, который дома играл с «Сассуоло» в рамках Серии А.

Оба гола Роналду забил в начале второго тайма. «Ювентус» выиграл 2:1 и продолжил лидировать в Серии А с четырьмя победами в четырех играх.