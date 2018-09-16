Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус»
Нападающий Криштиану Роналду впервые забил в официальном матче за «Ювентус». Португалец сделал дубль в своей четвертой игре за туринский клуб, который дома играл с «Сассуоло» в рамках Серии А.
The moment @Cristiano opened his ⚽️ account in ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfcen) September 16, 2018
How did you celebrate?!#ForzaJuve #JuveSassuolo pic.twitter.com/ylRNrcE66h
Оба гола Роналду забил в начале второго тайма. «Ювентус» выиграл 2:1 и продолжил лидировать в Серии А с четырьмя победами в четырех играх.
Роналду перешел в «Ювентус» перед началом сезона 2017/2018. До этого он девять лет выступал за мадридский «Реал», где забил 450 голов в 438 официальных матчах.