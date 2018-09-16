Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус»

Meduza
15:24, 16 сентября 2018

Нападающий Криштиану Роналду впервые забил в официальном матче за «Ювентус». Португалец сделал дубль в своей четвертой игре за туринский клуб, который дома играл с «Сассуоло» в рамках Серии А.

Оба гола Роналду забил в начале второго тайма. «Ювентус» выиграл 2:1 и продолжил лидировать в Серии А с четырьмя победами в четырех играх.

Роналду перешел в «Ювентус» перед началом сезона 2017/2018. До этого он девять лет выступал за мадридский «Реал», где забил 450 голов в 438 официальных матчах.

Читайте также

Подкасты
Разговоры о смерти ради лучшей жизни. Как в России работают Death Cafe
16 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы