В США из-за урагана «Флоренс» погибли пять человек

В США по меньшей мере пять человек погибли из-за тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье страны в Северной и Южной Каролине.

Среди погибших — женщина с ребенком, на дом которых упало дерево, а также пожилой мужчина, которого ударило током при попытке подключить удлинитель.