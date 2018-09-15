В США из-за урагана «Флоренс» погибли пять человек
В США по меньшей мере пять человек погибли из-за тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье страны в Северной и Южной Каролине.
Среди погибших — женщина с ребенком, на дом которых упало дерево, а также пожилой мужчина, которого ударило током при попытке подключить удлинитель.
Ураган «Флоренс» обрушился на побережье 14 сентября. Ранее классифицировавшийся как ураган третьей категории (скорость ветра более 50 метров в секунду), сейчас «Флоренс» оценивается синоптиками как тропический шторм (скорость ветра до 33 метров в секунду).