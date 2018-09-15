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В США из-за урагана «Флоренс» погибли пять человек

Reuters
06:18, 15 сентября 2018
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В США по меньшей мере пять человек погибли из-за тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье страны в Северной и Южной Каролине.

Среди погибших — женщина с ребенком, на дом которых упало дерево, а также пожилой мужчина, которого ударило током при попытке подключить удлинитель.

Последствия урагана «Флоренс» в городе Морхед, Северная Каролина
Associated Press
Ураган «Флоренс» обрушился на побережье 14 сентября. Ранее классифицировавшийся как ураган третьей категории (скорость ветра более 50 метров в секунду), сейчас «Флоренс» оценивается синоптиками как тропический шторм (скорость ветра до 33 метров в секунду).

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