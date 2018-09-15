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В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане

Интерфакс-Украина
07:15, 15 сентября 2018
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В Киеве вечером 14 сентября совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане в 2014 году.

Дячук находится в больнице, подробностей о его состоянии нет. Нападавшие задержаны не были.

Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозы, и он связывает нападение с профессиональной деятельностью.

Обвиняемыми по делу об убийствах на Майдане проходят пять бывших бойцов «Беркута». Их обвиняют в массовом убийстве и совершении теракта. В деле, по сообщению Совета судей Украины, 157 пострадавших и более 500 свидетелей.
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