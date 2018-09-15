В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане

В Киеве вечером 14 сентября совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об в 2014 году.

Дячук находится в больнице, подробностей о его состоянии нет. Нападавшие задержаны не были.

Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозы, и он связывает нападение с профессиональной деятельностью.