В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане
В Киеве вечером 14 сентября совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане в 2014 году.
Дячук находится в больнице, подробностей о его состоянии нет. Нападавшие задержаны не были.
Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозы, и он связывает нападение с профессиональной деятельностью.
Обвиняемыми по делу об убийствах на Майдане проходят пять бывших бойцов «Беркута». Их обвиняют в массовом убийстве и совершении теракта. В деле, по сообщению Совета судей Украины, 157 пострадавших и более 500 свидетелей.