«Коммерсант» узнал о подготовке «Сухого» к новым американским санкциям

Крупнейший российский авиаконцерн «Сухой» разрабатывает план действий на случай введения в отношении него американских санкций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

О том, что «Сухой» может оказаться под санкциями 13 сентября заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. По его словам, самолеты «Сухого» могли использоваться в химических атаках в Сирии.

Санкции, в частности, могут оставить «Сухого» без иностранных комплектующих, в том числе для пассажирского самолета SSJ-100, который выпускает авиаконцерн.

По словам высокопоставленного источника издания в авиаотрасли, рассматривает и другие сценарии, «вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

Официальные представители Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать преждевременно». В «Сухом» от комментариев воздержались.