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«Коммерсант» узнал о подготовке «Сухого» к новым американским санкциям

Коммерсант
06:02, 14 сентября 2018
Надежный источник

Крупнейший российский авиаконцерн «Сухой» разрабатывает план действий на случай введения в отношении него американских санкций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

О том, что «Сухой» может оказаться под санкциями 13 сентября заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. По его словам, самолеты «Сухого» могли использоваться в химических атаках в Сирии.

Санкции, в частности, могут оставить «Сухого» без иностранных комплектующих, в том числе для пассажирского самолета SSJ-100, который выпускает авиаконцерн.

По словам высокопоставленного источника издания в авиаотрасли, рассматривает и другие сценарии, «вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

Официальные представители Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать преждевременно». В «Сухом» от комментариев воздержались.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ранее уже подпадала под действие американских санкций. В июле 2006 года США наложили на авиаконцерн санкции, обвинив компанию в поставках в Иран технологий двойного назначения. В ноябре того же года ограничительные меры были отменены.
США ввели в отношении России очередные санкции в августе из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Первый этап ограничительных мер, действующий с 27 августа, предусматривает запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Второй этап санкций США предполагают ввести в ноябре, если не получат доказательства того, что Россия отказалась от химического оружия.
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