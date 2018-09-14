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К северу от Бостона из-за проблем с газопроводом произошло несколько десятков взрывов и пожаров в жилых домах

Associated Press
23:06, 13 сентября 2018
Надежный источник

В США в нескольких городах к северу от Бостона произошла серия взрывов и пожаров, предположительно вызванных неполадками в работе газопровода.

На момент публикации новости, по сообщению полиции, известно о взрывах и пожарах в 39 местах. Пострадали по меньшей мере четыре человека, пишет Associated Press.

Власти потребовали покинуть дома жителей городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые пользуются услугами компании Columbia Gas, а также всех, чувствующих запах газа.

Причины случившегося пока неизвестны. Как пишет Associated Press, на днях Columbia Gas объявила о работах на газопроводе в ряде районах штата, в том числе тех, где начались взрывы.

Homes burn after gas explosions north of Boston
Associated Press
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