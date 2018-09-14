К северу от Бостона из-за проблем с газопроводом произошло несколько десятков взрывов и пожаров в жилых домах

В США в нескольких городах к северу от Бостона произошла серия взрывов и пожаров, предположительно вызванных неполадками в работе газопровода.

На момент публикации новости, по сообщению полиции, известно о взрывах и пожарах в 39 местах. Пострадали по меньшей мере четыре человека, пишет Associated Press.

Власти потребовали покинуть дома жителей городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые пользуются услугами компании Columbia Gas, а также всех, чувствующих запах газа.

Причины случившегося пока неизвестны. Как пишет Associated Press, на днях Columbia Gas объявила о работах на газопроводе в ряде районах штата, в том числе тех, где начались взрывы.

LATEST: Evacuations are taking place in multiple neighborhoods north of Boston where residents have smelled gas, according to Massachusetts State Police.



Authorities confirmed fires and explosions at 39 locations: https://t.co/FLlKiNwVMO pic.twitter.com/HYPFyccL7K — ABC News (@ABC) September 13, 2018

LATEST: Gas-related explosions and fires reported in at least 39 locations in 3 communities in the Merrimack Valley region of Massachusetts. https://t.co/ns73OMlOL2 pic.twitter.com/tZ63RLG42A — NBC News (@NBCNews) September 13, 2018