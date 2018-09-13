В Китае водитель внедорожника въехал в толпу и напал на людей с ножом и лопатой. 11 человек погибли

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 44 человека получили ранения после того, как на юге Китая водитель внедорожника въехал в толпу прохожих.

Водитель по имени Ян (его пол не уточняется) напал на людей в среду, 12 сентября, на площади города Мишуй округа Хэнъян. Он сбил несколько прохожих, после чего атаковал людей, используя нож и лопату.

В правительстве Хэнъяна заявили, что нападавший пытался отомстить за уголовные обвинения, выдвинутые против него в прошлом.