Tesla лишилась третьего топ-менеджера с начала месяца

Вице-президент Tesla по международным финансам и операциям Джастин Маканир объявил об уходе из компании, сообщает CNN.

Маканир заявил, что принял предложение стать финансовым директором в другой компании; ее название он не уточнил.

«Я ценю время, проведенное в Tesla, и испытываю большое уважение к коллегам и их работе, но это возможность, которую я не мог упустить», — цитирует CNN заявление Маканира.