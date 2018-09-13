«Король спама» Петр Левашов признал в суде США вину в мошенничестве

Министерство юстиции США
06:24, 13 сентября 2018
Надежный источник

Российский программист Петр Левашов признал себя виновным в мошенничестве, заговоре, преступлениях в сфере компьютерной безопасности и хищении личных данных. Об этом 38-летний россиянин заявил в суде в городе Хартфорд, штат Коннектикут, сообщает Минюст США.

В США Петра Левашова обвиняют в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома владельцев. С конца 1990-х годов и до ареста в апреле 2017 года россиянин управлял несколькими бот-сетями, в том числе ботнетами Storm, Waledac и Kelihos. По всему миру были заражены десятки тысяч компьютеров.

По версии следствия, Левашов рассылал спам, собирал личные данные владельцев зараженных компьютеров и продавал их на форумах. Также он распространял вредоносные программы, облегчавшие многочисленные спам-атаки.

Петр Левашов — хакер и спамер из Петербурга. До ареста считался одним из самых разыскиваемых спамеров в мире. Известен под ником Petr Severa, который использовал на хакерском форуме Antichat. Рекламируя свои услуги, он говорил, что в «бизнесе» с 1999 года. Россиянин сдавал свои ботнеты в аренду и выступал посредником между разработчиками вирусов и спамерами. В США Левашова называют «королем спама».
Ботнет Kelihos — один из крупнейших мировых ботнетов, состоявший из 100 тысяч зараженных компьютеров. Газета The New York Times писала, что Kelihos использовали перед президентскими выборами в России в 2012 году. Тогда миллионы пользователей получили спам с фальшивой новостью о том, что кандидат в президенты РФ, бизнесмен Михаил Прохоров якобы заявил о своей гомосексуальности.

О Petr Severa и других хакерах

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