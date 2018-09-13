«Король спама» Петр Левашов признал в суде США вину в мошенничестве

Российский программист Петр Левашов признал себя виновным в мошенничестве, заговоре, преступлениях в сфере компьютерной безопасности и хищении личных данных. Об этом 38-летний россиянин заявил в суде в городе Хартфорд, штат Коннектикут, сообщает Минюст США.

В США Петра Левашова обвиняют в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома владельцев. С конца 1990-х годов и до ареста в апреле 2017 года россиянин управлял несколькими бот-сетями, в том числе ботнетами Storm, Waledac и Kelihos. По всему миру были заражены десятки тысяч компьютеров.

По версии следствия, Левашов рассылал спам, собирал личные данные владельцев зараженных компьютеров и продавал их на форумах. Также он распространял вредоносные программы, облегчавшие многочисленные спам-атаки.