Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

Совет ЕС
07:03, 13 сентября 2018
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Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.

В настоящий момент, говорится в сообщении, санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.

ЕС с марта 2014 года ввел несколько пакетов санкций в отношении России, за ее роль в украинском кризисе и присоединение Крыма. Кроме индивидуальных санкций в отношении граждан и компаний, также действуют секторальные ограничительные меры. Отдельные санкции введены в отношении Крыма и его руководства.
Свои санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Еще ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.
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