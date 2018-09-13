Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России
Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.
В настоящий момент, говорится в сообщении, санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.
ЕС с марта 2014 года ввел несколько пакетов санкций в отношении России, за ее роль в украинском кризисе и присоединение Крыма. Кроме индивидуальных санкций в отношении граждан и компаний, также действуют секторальные ограничительные меры. Отдельные санкции введены в отношении Крыма и его руководства.
Свои санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Еще ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.