Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.

В настоящий момент, говорится в сообщении, санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.