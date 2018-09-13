Чехия решила перенести посольство в Иерусалим
Власти Чехии одобрили план переноса посольства своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает AFP.
Решение было принято на совместном заседании президента, премьер-министра, спикера парламента и глав МИД и Минобороны Чехии.
Перенос пройдет в три этапа. Первым шагом станет открытие в Иерусалиме почетного консульства Чехии. Президент Милош Земан намерен принять участие в церемонии открытия здания во время своего визита в Израиль в ноябре 2018 года.
14 мая в Иерусалиме официально открылось посольство США после того, как президент Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля.
Вслед за США свое диппредставительство в Иерусалим перенесли власти Гватемалы.
Израиль считает Иерусалим своей столицей, но большинство стран мира не признают такой статус города. Восточную часть Иерусалима израильтяне заняли в ходе Шестидневной войны 1967 года, когда нанесли поражение коалиции арабских государств.