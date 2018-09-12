Жителя Перми осудили на два года условно за экстремизм. Неделю назад его оправдали по делу реабилитации нацизма

Жителя Перми Романа Юшкова осудили на два года условно по обвинению в унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), сообщает местное издание 59.ru.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост «Хватит кормить чужаков», который Юшков разместил в соцсетях в 2016 году. В нем автор привел таблицу подушевого производства и потребления в республиках Советского Союза и сделал вывод, что некоторые республики были «нахлебниками». Также в посте Юшков употребил слова «черные», «черное подбрюшье», пишет 59.ru.

При вынесении приговора суд учел то, что у Юшкова есть малолетний ребенок, а также вердикт присяжных, которые сочли, что он «заслуживает снисхождения», сообщает Ura.ru.