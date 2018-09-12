Жителя Перми осудили на два года условно за экстремизм. Неделю назад его оправдали по делу реабилитации нацизма
Жителя Перми Романа Юшкова осудили на два года условно по обвинению в унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), сообщает местное издание 59.ru.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост «Хватит кормить чужаков», который Юшков разместил в соцсетях в 2016 году. В нем автор привел таблицу подушевого производства и потребления в республиках Советского Союза и сделал вывод, что некоторые республики были «нахлебниками». Также в посте Юшков употребил слова «черные», «черное подбрюшье», пишет 59.ru.
При вынесении приговора суд учел то, что у Юшкова есть малолетний ребенок, а также вердикт присяжных, которые сочли, что он «заслуживает снисхождения», сообщает Ura.ru.
5 сентября суд присяжных оправдал Романа Юшкова по делу о реабилитации нацизма. Дело завели из-за репоста статьи, в которой ставилась под сомнение гибель шести миллионов евреев во время Второй мировой войны. Защита Юшкова утверждала, что он не отрицал Холокост, а участвовал в дискуссии о точном количестве его жертв.
В июле 2017 года Юшков был осужден за публикацию в соцсетях текста «Скажи чужаку свое нет», в котором содержался призыв не делать покупки в азербайджанских магазинах. Публициста оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года запретили преподавать (раньше он работал в Пермском государственном университете).