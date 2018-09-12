Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему милиционеру за убийство 19 женщин

Представитель гособвинения отметила, что бывший милиционер сознался еще в нескольких преступлениях, но следствие не стало предъявлять ему новые обвинения, так как останки убитых людей не нашли.

Суд направил дело на новое рассмотрение, сообщила ТАСС представитель гособвинения Анжелика Егорова. Она отметила, что вердикт присяжных, признавших Чуплинского виновным в 19 убийствах, остался в силе.

Верховный суд России отменил приговор, вынесенный бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, которого осудили на пожизненный срок за убийство 19 женщин.

Бывшего сотрудника вневедомственной охраны МВД признали виновным в убийствах женщин, совершенных в Новосибирске с 1998 по 2005 годы. После убийства он расчленял или обезображивал тела своих жертв. Все обнаруженные жертвы были проститутками.

Чуплинского задержали в апреле 2016 года после того, как его биологический образец совпал с генотипом на жертвах. В марте 2018 года его приговорили к пожизненному сроку. Он решил обжаловать приговор, заявив, что оговорил себя.