В галерее на «Винзаводе» разгромили выставку художника Василия Слонова

Александр Шаров
15:23, 12 сентября 2018
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В Москве в галерее современного искусства «11.12», расположенной на «Винзаводе», разгромили выставку художника Василия Слонова. Об этом в фейсбуке сообщил директор галереи Александр Шаров.

«Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал Шаров.

Судя по видеозаписи, опубликованной галеристом Айдан Салаховой, нападение устроили участники движения SERB — на записи видны, в частности, лидер организации Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич) и активист Алексей Кулаков.

На видео мужчины, держа в руках работы с выставки, обсуждают, есть ли у них художественная ценность. На вопрос, почему они взяли чужое имущество, они ответили, что хотят «отдать его полиции как вещдок».

Опубликовано Айдан Салаховой Cреда, 12 сентября 2018 г.

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Опубликовано Elena Selina Cреда, 12 сентября 2018 г.
Активисты консервативных движений нередко устраивают нападения на выставки в России, пытаясь сорвать их проведения и повреждая экспонаты. Так, в 2017 году активисты SERB сорвали показ фильма на фестивале «Артдокфест», а также второй раз напали на выставку фотографа Джока Стерджеса в Москве; в первый раз та же выставка была закрыта усилиями организации «Офицеры России».

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