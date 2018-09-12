В галерее на «Винзаводе» разгромили выставку художника Василия Слонова

В Москве в галерее современного искусства «11.12», расположенной на «Винзаводе», разгромили художника Василия Слонова. Об этом в фейсбуке сообщил директор галереи Александр Шаров.

«Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал Шаров.

Судя по видеозаписи, опубликованной галеристом Айдан Салаховой, нападение устроили участники движения SERB — на записи видны, в частности, лидер организации Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич) и активист Алексей Кулаков.

На видео мужчины, держа в руках работы с выставки, обсуждают, есть ли у них художественная ценность. На вопрос, почему они взяли чужое имущество, они ответили, что хотят «отдать его полиции как вещдок».

Опубликовано Айдан Салаховой Cреда, 12 сентября 2018 г.