Путин предложил до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией

Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор. Об этом российский президент объявил в ходе Восточного экономического форума, участие в котором принимает, в числе прочих, Синдзо Абэ.

«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: „Давайте поменяем подходы“. Давайте», — цитирует выступление Путина на форуме РИА Новости.

Параметры договора Путин уточнять не стал, сообщив лишь, что речь идет о соглашении «без предварительных условий».

Синдзо Абэ, в свою очередь, сообщил, что считает отсутствие мирного договора между Японией и Россией «ненормальной ситуацией».