Путин предложил до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией
Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор. Об этом российский президент объявил в ходе Восточного экономического форума, участие в котором принимает, в числе прочих, Синдзо Абэ.
«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: „Давайте поменяем подходы“. Давайте», — цитирует выступление Путина на форуме РИА Новости.
Параметры договора Путин уточнять не стал, сообщив лишь, что речь идет о соглашении «без предварительных условий».
Синдзо Абэ, в свою очередь, сообщил, что считает отсутствие мирного договора между Японией и Россией «ненормальной ситуацией».
После Второй Мировой войны Япония и СССР заключили ряд соглашений, регулирующих двусторонние отношения, однако мирный договор до сих пор так и не заключен.
Одним из основных препятствий для заключения договора является спор о принадлежности Курильских островов (Япония называет их «северными территориями»). Время от времени появляются предположения, что Россия готова передать Курильские острова Японии. Власти РФ это категорически отрицали.