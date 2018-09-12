Из кода Python уберут слова master и slave по соображениям политкорректности

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12:05, 12 сентября 2018
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Создатель языка программирования Python Гвидо ван Россум объявил о том, что из языка уберут служебные слова master («хозяин») и slave («раб») по соображениям политкорректности. 

Решению ван Россума предшествовала дискуссия среди разработчиков языка: некоторые из них считали, что эти слова ассоциируются с рабством и неравноправием, в то время как другие подчеркивали, что это лишь устоявшиеся термины, которые не имеют ничего общего с одобрением рабства, а также отмечали, что замена слов может привести к нарушению обратной совместимости

Изменения вступят в силу в версии Python 3.8. Термины master и slave будут заменены на parent/main/server («родитель»/«главный»/ «исполнитель») и child/worker («ребенок»/«работник»).

В 2014 году термины master и slave убрали из фреймворка Django, основанного на Python. Их заменили на leader («лидер») и follower («последователь»).
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