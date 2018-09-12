Из кода Python уберут слова master и slave по соображениям политкорректности

Создатель языка программирования Python Гвидо ван Россум объявил о том, что из языка уберут служебные слова master («хозяин») и slave («раб») по соображениям политкорректности.

Решению ван Россума предшествовала дискуссия среди разработчиков языка: некоторые из них считали, что эти слова ассоциируются с рабством и неравноправием, в то время как другие подчеркивали, что это лишь устоявшиеся термины, которые не имеют ничего общего с одобрением рабства, а также отмечали, что замена слов может привести к нарушению .

Изменения вступят в силу в версии Python 3.8. Термины master и slave будут заменены на parent/main/server («родитель»/«главный»/ «исполнитель») и child/worker («ребенок»/«работник»).