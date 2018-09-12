Футболист Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак»

Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По словам Терри, он принял это решение, обсудив возможный переезд вместе с семьей. Он пожелал «Спартаку» хорошего сезона и отметил, что был впечатлен профессионализмом клуба.