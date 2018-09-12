Футболист Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак»

Джон Терри
16:58, 12 сентября 2018
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Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По словам Терри, он принял это решение, обсудив возможный переезд вместе с семьей. Он пожелал «Спартаку» хорошего сезона и отметил, что был впечатлен профессионализмом клуба.

37-летний Джон Терри — один из самых известных английских футболистов современности. С 1998-го по 2017 год он играл в лондонском «Челси», выиграв с этим клубом пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2018 году стало известно, что Терри ведет переговоры с московским «Спартаком».

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