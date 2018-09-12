Европарламент принял с поправками директиву об авторском праве в интернете

Европарламент 12 сентября принял с поправками директиву об авторском праве в интернете, которая была отклонена в июле.

Против принятия закона несколько лет велась кампания — в первую очередь, из-за 11-й статьи о и 13-й статьи об .

Как сказано в сообщении Европарламента, в финальной версии директивы прописано, что «налог на ссылки» не должны будут платить небольшие платформы и что он не будет распространяться на «простую публикацию гиперссылок» на статьи. Проектов вроде «Википедии» и Github нововведения также не должны коснуться, сказано в сообщении.

BBC News пишет, что парламентарии также отказались от предложения заставлять платформы автоматически удалять нарушающий авторское право контент. В сообщении Европарламента говорится, что компании должны будут гарантировать, что при контроле за загрузками не будет фильтроваться контент, не нарушающий авторских прав.