Европарламент принял с поправками директиву об авторском праве в интернете

Европарламент
20:43, 12 сентября 2018
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Европарламент 12 сентября принял с поправками директиву об авторском праве в интернете, которая была отклонена в июле. 

Против принятия закона несколько лет велась кампания — в первую очередь, из-за 11-й статьи о «налоге на ссылки» и 13-й статьи об ответственности онлайн-платформ за пользовательский контент

Как сказано в сообщении Европарламента, в финальной версии директивы прописано, что «налог на ссылки» не должны будут платить небольшие платформы и что он не будет распространяться на «простую публикацию гиперссылок» на статьи. Проектов вроде «Википедии» и Github нововведения также не должны коснуться, сказано в сообщении.

BBC News пишет, что парламентарии также отказались от предложения заставлять платформы автоматически удалять нарушающий авторское право контент. В сообщении Европарламента говорится, что компании должны будут гарантировать, что при контроле за загрузками не будет фильтроваться контент, не нарушающий авторских прав.

«Изменения <…> нацелены на то, чтобы артисты, музыканты, сценаристы, а также журналисты и издатели, получали плату за свою работу, когда ее используют платформы вроде YouTube, Facebook или агрегаторы новостей вроде Google News», — заявили в Европарламенте (англ. яз.).

Европарламент

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