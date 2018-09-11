«Я буду защищать свои честь и достоинство в суде, но шансов у меня нет». Правозащитники опубликовали обращение фигурантов дела «Сети»

Девять фигурантов дела « » из Пензы и Петербурга написали обращение, в котором отказались от показаний, которые дали под пытками, и не стали признавать вину. Текст обращения опубликован на сайте движения «За права человека».

Каждый из обвиняемых рассказал о себе и своих близких, работе, увлечениях и общественной деятельности. Все обвиняемые сообщили о , которые грозят им по делу «Сети», «потому что» следователям ФСБ «приказано считать» их террористами. Они также упоминают о пытках и унижениях, которым подверглись в заключении.

Все фигуранты дела заявили, что не считают себя террористами и не согласны с обвинениями. Каждый из них пишет: «За это мне дадут еще больший срок. Я буду защищать свои честь и достоинство в суде, но шансов у меня нет».

Обвиняемые считают, что их дело возбудили, потому что они «имели неосторожность придерживаться политических взглядов, не всегда соответствующих официальной линии». «Нас пытали в мирное время по нормам военного за то, что кто-то из нас называл себя антифашистом, кто-то экозащитником, а кто-то был просто с нами знаком», — добавили они.