В работе «Яндекса» произошел сбой

Downdetector
09:39, 11 сентября 2018
Надежный источник

Сбой в работе службы электронных сообщений «Яндекс.Почта» произошел утром 11 сентября, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работоспособность сайтов. Также пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс.Деньги».

Сбой в работе «Яндекса» затронул жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов России. 

Обновлено: в «Яндексе» подтвердили, что у ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, при этом легкая версия сервиса «работала штатно». Сейчас «Яндекс.Почта» работает в обычном режиме. Проблемы с другими сервисами в компании не прокомментировали.
новости

Росгвардия (по-разному!) отвечает на расследование Навального. В трех частях

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

«Да здравствует кимирсенизм-кимчениризм!» 70-летие КНДР отметили факельным шествием

1 минута
Сборник

Наши партнерские материалы