В работе «Яндекса» произошел сбой

Сбой в работе службы электронных сообщений «Яндекс.Почта» произошел утром 11 сентября, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работоспособность сайтов. Также пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс.Деньги».

Сбой в работе «Яндекса» затронул жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов России.

Обновлено: в «Яндексе» подтвердили, что у ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, при этом легкая версия сервиса «работала штатно». Сейчас «Яндекс.Почта» работает в обычном режиме. Проблемы с другими сервисами в компании не прокомментировали.