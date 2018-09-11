Суд арестовал обвиняемых в нападении на полицейских на акции 9 сентября в Москве

Хамовнический районный суд Москвы отправил под арест до 9 ноября Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции протеста 9 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Позже, вечером 11 сентября, суд арестовал и Василия Костылева, обвиняемого по аналогичному делу, пишет «Медиазона».