Суд арестовал обвиняемых в нападении на полицейских на акции 9 сентября в Москве

Meduza
17:10, 11 сентября 2018
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Хамовнический районный суд Москвы отправил под арест до 9 ноября Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции протеста 9 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Позже, вечером 11 сентября, суд арестовал и Василия Костылева, обвиняемого по аналогичному делу, пишет «Медиазона».

9 сентября в России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов власти отказались их согласовать. Были задержаны почти 1200 человек.

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