Суд арестовал обвиняемых в нападении на полицейских на акции 9 сентября в Москве
Хамовнический районный суд Москвы отправил под арест до 9 ноября Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции протеста 9 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».
Позже, вечером 11 сентября, суд арестовал и Василия Костылева, обвиняемого по аналогичному делу, пишет «Медиазона».
9 сентября в России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов власти отказались их согласовать. Были задержаны почти 1200 человек.