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Россиянам запретят отдавать больше половины дохода на выплату кредитов

Известия
06:43, 11 сентября 2018
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В Госдуме решили запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты россиянам, которые тратят на погашение уже имеющихся займов больше 50% совокупного дохода семьи.

Об этом говорится в законопроекте, который разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова. Работу над документом планируется завершить осенью 2018 года, заявил Аксаков.

Центробанк в свою очередь тоже разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. Это «Известиям» сообщили в пресс-службе Центробанка, не уточнив, какой уровень нагрузки регулятор считает приемлемым.

 Как отметил Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой <…>. Ряд стран уже ограничили долговую нагрузку законодательно. Например, согласно исследованию Банка России, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи <…>. В Канаде максимальная нагрузка — 42%, однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. 

Известия
По расчетам Национального бюро кредитных историй, комфортной считается кредитная нагрузка, при которой заемщик отдает на выплату долгов не более 30%-40% месячного дохода. Уровень в 50% считается критическим.
В первом полугодии 2018 года доля клиентов российских банков с критическим уровнем долговой нагрузки составила 12,5%, сообщало Национальное бюро кредитных историй.

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