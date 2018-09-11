Россиянам запретят отдавать больше половины дохода на выплату кредитов
В Госдуме решили запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты россиянам, которые тратят на погашение уже имеющихся займов больше 50% совокупного дохода семьи.
Об этом говорится в законопроекте, который разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова. Работу над документом планируется завершить осенью 2018 года, заявил Аксаков.
Центробанк в свою очередь тоже разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. Это «Известиям» сообщили в пресс-службе Центробанка, не уточнив, какой уровень нагрузки регулятор считает приемлемым.
Как отметил Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой <…>. Ряд стран уже ограничили долговую нагрузку законодательно. Например, согласно исследованию Банка России, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи <…>. В Канаде максимальная нагрузка — 42%, однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.