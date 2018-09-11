Россиянам запретят отдавать больше половины дохода на выплату кредитов

В Госдуме решили запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты россиянам, которые тратят на погашение уже имеющихся займов больше 50% совокупного дохода семьи.

Об этом говорится в законопроекте, который разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова. Работу над документом планируется завершить осенью 2018 года, заявил Аксаков.

Центробанк в свою очередь тоже разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. Это «Известиям» сообщили в пресс-службе Центробанка, не уточнив, какой уровень нагрузки регулятор считает приемлемым.