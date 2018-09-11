Netflix купил два российских мультфильма

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении студии. Сделку осуществила компания Signal Media.

За последние несколько дней это второе сообщение о том, что Netflix приобретает права на показ российской кинопродукции. 10 сентября стало известно, что стриминговый сервис купил сериал «Хождение по мукам». В этой 12-серийной экранизации романа Алексея Толстого в числе прочих сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.