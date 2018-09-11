Alibaba, Mail.ru и «Мегафон» объявили о создании совместной компании AliExpress Russia

Китайский интернет-ритейлер Alibaba договорился с Mail.ru, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о создании совместного предприятия (СП) в России. Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме, сообщает «Интерфакс».

СП получило название AliExpress Russia, пишет РБК. Компания будет работать в сфере электронной коммерции, «развивать трансграничные и местные торговые онлайн-площадки и собственные прямые продажи», сообщают «Ведомости».

Alibaba Group передаст в новую компанию свой бизнес в России — интернет-магазин Tmall и русскоязычную версию AliExpress. «Мегафон» в обмен на долю в СП отдаст Alibaba свои 10% акций в Mail.Ru Group. РФПИ внесет деньги, как и Mail.Ru Group, которая, кроме того, передаст в СП интернет-магазин китайских товаров Pandao.

Alibaba станет основным владельцем AliExpress Russia, получив долю в 48%. Доля «Мегафона» составит 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

«Коммерсант» оценивает стоимость AliExpress Russia в примерно два миллиарда долларов, называя сделку о создании компании крупнейшей на российском рынке интернет-коммерции.