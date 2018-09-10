ЦИК отменил итоги выборов на шести избирательных участках

Центризбирком отменил результаты выборов на шести участках в четырех регионах России, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Речь идет про избирательные участки в Бурятии, Московской, Ульяновской и Владимирской областях. Кроме того, ведется проверка на участке в Калмыкии, где был зафиксирован вброс бюллетеней.

По словам Памфиловой, ЦИК принял 35 тысяч сообщений о нарушениях на прошедших выборах. При этом по сравнению с количество жалоб на работу комиссий сократилось в три раза, отметила Памфилова.