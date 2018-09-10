Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

ЦИК отменил итоги выборов на шести избирательных участках

Интерфакс
08:35, 10 сентября 2018
Надежный источник

Центризбирком отменил результаты выборов на шести участках в четырех регионах России, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Речь идет про избирательные участки в Бурятии, Московской, Ульяновской и Владимирской областях. Кроме того, ведется проверка на участке в Калмыкии, где был зафиксирован вброс бюллетеней.

По словам Памфиловой, ЦИК принял 35 тысяч сообщений о нарушениях на прошедших выборах. При этом по сравнению с выборами 2015 года количество жалоб на работу комиссий сократилось в три раза, отметила Памфилова.

Выборы 9 сентября

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы