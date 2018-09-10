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«Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар» от России

ТАСС
16:24, 10 сентября 2018
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Российский оскаровский комитет выдвинул «Собибор» Константина Хабенского на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картину выбрали «большинством голосов», рассказал продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.

«Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавлял советский офицер Александр Печерский. Лента создана при поддержке Российского военно-исторического общества. Идея фильма, как сообщалось, принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.

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