«Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар» от России
Российский оскаровский комитет выдвинул «Собибор» Константина Хабенского на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Картину выбрали «большинством голосов», рассказал продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.
«Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавлял советский офицер Александр Печерский. Лента создана при поддержке Российского военно-исторического общества. Идея фильма, как сообщалось, принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.