Сборная России по футболу забила пять голов Чехии
Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче со сборной Чехии со счетом 5:1.
В составе россиян голы забили Алексей Ионов (дважды), Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
В составе сборной России отсутствовали многие игроки основы: Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Федор Смолов. Чехия также играла полурезервным составом.
7 сентября сборная России одержала победу в матче Лиги наций против Турции со счетом 2:1.
Следующий матч россияне сыграют в октябре против Швеции в рамках второго тура Лиги наций.