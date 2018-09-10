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Сборная России по футболу забила пять голов Чехии

Сборная России
18:01, 10 сентября 2018
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Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче со сборной Чехии со счетом 5:1.

В составе россиян голы забили Алексей Ионов (дважды), Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. 

В составе сборной России отсутствовали многие игроки основы: Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Федор Смолов. Чехия также играла полурезервным составом.

7 сентября сборная России одержала победу в матче Лиги наций против Турции со счетом 2:1.
Следующий матч россияне сыграют в октябре против Швеции в рамках второго тура Лиги наций.

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