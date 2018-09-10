Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предложил провести новую личную встречу.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это «чрезвычайно теплое, позитивное письмо». Она подчеркнула, что в Вашингтоне готовы на повторную встречу и уже находятся «в процессе координации».

Сандерс также сообщила, что в Вашингтоне отметили факт отсутствия баллистических ракет на параде в Пхеньяне, посвященном 70-летию КНДР.