Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

AFP
19:29, 10 сентября 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предложил провести новую личную встречу.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это «чрезвычайно теплое, позитивное письмо». Она подчеркнула, что в Вашингтоне готовы на повторную встречу и уже находятся «в процессе координации».

Сандерс также сообщила, что в Вашингтоне отметили факт отсутствия баллистических ракет на параде в Пхеньяне, посвященном 70-летию КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре — это была первая в истории встреча действующих глав Северной Кореи и США. По итогам встречи они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».

Как прошла первая встреча глав КНДР и США

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Как платить алименты? Ведущие подкаста готовятся к разводу
42 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы