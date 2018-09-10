«Аэрофлот» заключил соглашение на поставку еще ста SSJ-100. Компания использует их в три раза реже, чем самолеты Airbus и Boeing

Предполагается, что новые самолеты «Аэрофлот» получит с 2019 по 2026 годы.

У «Аэрофлота» самый большой парк SSJ-100 из российских авиакомпаний — 49 самолетов. Однако, по данным «Ведомостей», среди авиакомпаний из РФ «Аэрофлот» использует SSJ-100 наименее интенсивно. Среднесуточный налет у SSJ-100 «Аэрофлота» — 3,5 часа, а среднемагистральные Airbus и Boeing у этой авиакомпании в среднем летают 9-10 часов в сутки.

По словам источников издания, «Аэрофлот» не заинтересован в эксплуатации SSJ-100 и рассматривает этот лайнер как социальную нагрузку.