Премьер Абхазии погиб в автокатастрофе

Водитель и охранник чиновника серьезно не пострадали и после оказания первой помощи были выписаны.

Поздно вечером 8 сентября машина премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии попала в аварию в районе города Гудаута. Как сообщает РИА Новости, по дороге в больницу глава правительства скончался.

По данным генпрокуратуры республики, 22-летний Хаджарат Тарсман, водитель машины, с которой столкнулся премьер, находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан. Версия покушения не рассматривается.

Гагулия ехал в Абхазию из аэропорта Сочи, куда он приземлился после визита абхазской правительственной делегации в Сирию.

Гагулия возглавлял правительство Абхазии трижды: в 1995-1997 годах, в 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.