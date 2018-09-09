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Премьер Абхазии погиб в автокатастрофе

РИА Новости
06:49, 9 сентября 2018
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Поздно вечером 8 сентября машина премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии попала в аварию в районе города Гудаута. Как сообщает РИА Новости, по дороге в больницу глава правительства скончался.

Водитель и охранник чиновника серьезно не пострадали и после оказания первой помощи были выписаны.

По данным генпрокуратуры республики, 22-летний Хаджарат Тарсман, водитель машины, с которой столкнулся премьер, находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан. Версия покушения не рассматривается.
Гагулия ехал в Абхазию из аэропорта Сочи, куда он приземлился после визита абхазской правительственной делегации в Сирию.
Гагулия возглавлял правительство Абхазии трижды: в 1995-1997 годах, в 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.
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