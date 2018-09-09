Петра Верзилова задержали у подъезда его дома

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов арестован на выходе из подъезда собственного дома. Он собирался поехать в ОВД «Басманный», чтобы доставить документы участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее подруге Диане Деденко, задержанным ранее во время протестов против пенсионной реформы.

Уоу - при был внезапно окружён сотрудниками полиции и центра Э при выходе из дома - когда собирался в ОВД Басманный, чтобы доставить задержанным девушкам документы в ОВД. Оперативники сказали, что сами мне помогут поскорее оказаться в ОВД. pic.twitter.com/hb9SYLu49B — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) September 9, 2018

О том, какие именно обвинения предъявлены Верзилову, не сообщается.