Петра Верзилова задержали у подъезда его дома
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов арестован на выходе из подъезда собственного дома. Он собирался поехать в ОВД «Басманный», чтобы доставить документы участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее подруге Диане Деденко, задержанным ранее во время протестов против пенсионной реформы.
Уоу - при был внезапно окружён сотрудниками полиции и центра Э при выходе из дома - когда собирался в ОВД Басманный, чтобы доставить задержанным девушкам документы в ОВД. Оперативники сказали, что сами мне помогут поскорее оказаться в ОВД. pic.twitter.com/hb9SYLu49B— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) September 9, 2018
О том, какие именно обвинения предъявлены Верзилову, не сообщается.
В июле участников Pussy Riot получили 15 суток административного ареста за то, что во время финала чемпионата мира по футболу участники акции выбежали на поле в полицейской форме и прервали игру. За полицейскую форму их судили и оштрафовали отдельно.
9 сентября в единый день голосования по всей стране проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве полиция задержала не менее 10 участников акции протеста. В Петербурге задержаны, по данным «Фонтанки», до 500 человек, в Екатеринбурге, по подсчетам «ОВД-Инфо», 58 задержанных.