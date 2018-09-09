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Петра Верзилова задержали у подъезда его дома

Твиттер Петра Верзилова
16:00, 9 сентября 2018
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Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов арестован на выходе из подъезда собственного дома. Он собирался поехать в ОВД «Басманный», чтобы доставить документы участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее подруге Диане Деденко, задержанным ранее во время протестов против пенсионной реформы.

О том, какие именно обвинения предъявлены Верзилову, не сообщается.

В июле участников Pussy Riot получили 15 суток административного ареста за то, что во время финала чемпионата мира по футболу участники акции выбежали на поле в полицейской форме и прервали игру. За полицейскую форму их судили и оштрафовали отдельно.
9 сентября в единый день голосования по всей стране проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве полиция задержала не менее 10 участников акции протеста. В Петербурге задержаны, по данным «Фонтанки», до 500 человек, в Екатеринбурге, по подсчетам «ОВД-Инфо», 58 задержанных.

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