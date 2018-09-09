«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге на акции сторонников Навального задержаны 500 человек
В Санкт-Петербурге на акции сторонников политика Алексея Навального против пенсионной реформы задержаны «уже 400-500 человек», пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает «Медиазона», на площади Ленина «людей задерживают колоннами». На месте событий находятся как минимум три автозака, полностью заполненных задержанными.
Изначально акция в Санкт-Петербурге на площади Ленина была согласованной, однако за два дня до мероприятия власти запретили ее проводить, сославшись на прорыв водопроводной трубы.
Акции сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября проходят в десятках городов России.