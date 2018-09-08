Валентина Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам Константина Косачева.
Матвиенко заявила, что Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию с визитом. «Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита», — отметила она.
При этом Матвиенко добавила, что из-за плотного графика Ким Чен Ын не сможет посетить Восточный экономический форум, на который его пригласил президент России Владимир Путин.
Делегация Совета федерации приехала в Пхеньян 7 сентября и пробудет там до 10 сентября. Матвиенко должна представлять Россию на праздновании 70-й годовщины образования КНДР.
В мае с Ким Чен Ыном пообщался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая официальная встреча российских властей с нынешним главой КНДР.