Валентина Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам Константина Косачева.

Матвиенко заявила, что Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию с визитом. «Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита», — отметила она.

При этом Матвиенко добавила, что из-за плотного графика Ким Чен Ын не сможет посетить Восточный экономический форум, на который его пригласил президент России Владимир Путин.