Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

В Керченском проливе плавучий кран сорвался с якоря из-за сильного ветра и врезался в одну из опор Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Инцидент произошел утром 8 сентября. Стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения моста и погнула несколько метров барьерного ограждения.

Движение на одном из участков Крымского моста временно ограничили. Когда оно будет восстановлено, пока не сообщается.