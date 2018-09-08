Плавучий кран врезался в опору Крымского моста
В Керченском проливе плавучий кран сорвался с якоря из-за сильного ветра и врезался в одну из опор Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».
Инцидент произошел утром 8 сентября. Стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения моста и погнула несколько метров барьерного ограждения.
Движение на одном из участков Крымского моста временно ограничили. Когда оно будет восстановлено, пока не сообщается.
По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.