Миллиардер Джек Ма решил уйти с поста главы Alibaba
Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября, сообщает The New York Times.
При этом, как отмечает издание, Ма останется членом совета директоров Alibaba и продолжит помогать руководству компании.
Предприниматель объяснил свой уход желанием заняться благотворительными проектами в сфере образования.
Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.
Рыночная стоимость Alibaba составляет 420 миллиардов долларов, а состояние самого Ма оценивается в 37 миллиардов долларов.
10 сентября Джеку Ма исполнится 54 года. До Alibaba он работал учителем английского языка.