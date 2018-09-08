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Миллиардер Джек Ма решил уйти с поста главы Alibaba

The New York Times
10:00, 8 сентября 2018
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Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября, сообщает The New York Times.

При этом, как отмечает издание, Ма останется членом совета директоров Alibaba и продолжит помогать руководству компании.

Предприниматель объяснил свой уход желанием заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.
Рыночная стоимость Alibaba составляет 420 миллиардов долларов, а состояние самого Ма оценивается в 37 миллиардов долларов.
10 сентября Джеку Ма исполнится 54 года. До Alibaba он работал учителем английского языка.

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