Франция заподозрила Россию в шпионаже за военным спутником

Россия пыталась перехватить сигнал с франко-итальянского военного спутника, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парли, в 2017 году российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к космическому аппарату Athena-Fidus на высоте 36 тысяч километров, уточняет РБК.

«Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа», — цитирует Парли РИА Новости.

По словам министра, после этого инцидента за российским спутником установили наблюдение.